Ceferin, presidente de la UEFA, amenaza con echar de la Champions al Madrid

"Las televisiones nos reclamarían daños y perjuicios si no jugáramos las semifinales"

La UEFA ha amenazado con dejar al Real Madrid fuera de la Champions esta misma temporada. Aleksander Cederin, presidente del máximo organismo europeo, atacó a Florentino Pérez y señaló que “hay una posibilidad relativamente pequeña” de que no se juegue el Real Madrid – Chelsea de semifinales de la Champions.

“La clave es que la temporada ya ha comenzado, que las televisiones nos reclamarían daños y perjuicios si no jugáramos las semifinales. Por lo tanto, hay una posibilidad relativamente pequeña de que este partido no se juegue la semana que viene. Pero esto será un poco diferente en el futuro”, amenazo Ceferín al Real Madrid y Florentino Pérez.

El presidente de la UEFA atacó al del Real Madrid tras liderar el proyecto de la Superliga. “Quiere un presidente que lo obedezca, que lo escuche y que haga lo que él piensa. Y yo trato de hacer lo que creo bueno para el fútbol europeo y mundial ¿No quiere un presidente como yo? Ese es un incentivo aún mayor para quedarme”, dijo sobre Florentino Pérez.

Pero sí hay alguien que le ha decepcionado es Andrea Agnelli, presidente de la Juventus de Turín. “Es el que más me ha defraudado. Nunca he visto una persona que haya mentido tantas veces. Hablé con él el sábado y me dijo que eran rumores y que me llamaba dentro de una hora. Luego apagó su teléfono”, apuntó el presidente de la UEFA.

Joan Laporta fue elegido presidente hace menos de dos meses, por lo que no ha podido hacer mucho

Ceferín no cargó tanto con el Barcelona, pese a no haber anunciado que quería salir de la Superliga. “Todos me han decepcionado, pero el Barça es el que menos. Joan Laporta fue elegido presidente hace menos de dos meses, por lo que no ha podido hacer mucho. El contrato que firmó dejando la decisión final en los socios fue muy inteligente”, dijo el mandatario al medio esloveno 24ur.com.

La 'guerra' Florentino - Ceferín

Florentino Pérez atacó el comportamiento de Ceferin, presidente de la UEFA, en una entrevista con Manu Carreño en El Larguero de la Cadena SER. “Quiero un presidente educado, que no insulte, que estamos en una Europa democrática. La UEFA hace un espectáculo que me ha sorprendido, un presidente de la UEFA tiene que ser una persona correcta, y como si hubiéramos tirado una bomba atómica”, dijo el presidente del Real Madrid.

“Nunca he visto una agresividad más grande por parte del presidente de la UEFA ni algunos presidentes de la Liga. Después de dar la noticia pedimos ver al presidente de la UEFA y FIFA y ni nos han contestado. Empieza una agresividad, amenazas, insultan, como si hubiéramos matado el fútbol, y al fútbol hay que salvarlo”, afirmó Florentino Pérez en El Larguero.