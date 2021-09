El técnico descargó de responsabilidad al francés y dijo que en el último partido contra el Espanyol "hubo falta de intensidad y poca velocidad en el juego no solamente en un futbolista, sino en el apartado global del equipo". "Por eso el primer tiempo no fue el que buscábamos", dijo, enterrando también la polémica por los 10 minutos de descuento. "Los partidos duran hasta que el árbitro pite el final y a partir de eso puede pasar cualquier cosa, sea en el minuto 99 o en el 4", incidió.

A un día del debut de su equipo en la Liga de Campeones , no quiso valorar sus opciones al título continental. "No pienso más allá del partido de mañana. El camino se hace andando y mañana empieza. Conocemos la competición y sabemos las grandes dificultades que vamos a tener debido al equilibrio en la zona donde vamos a competir. A pensar solo en mañana. La competición es muy dura, muy fuerte y cualquier error se paga", recordó.

En cuanto a la calidad de su plantilla y a si se le exigirá más esta temporada, el 'Cholo' recordó que está bajo la lupa "desde el primer día" que llegó al club. "¿Por qué no se me va a juzgar ahora? Estamos en un lugar donde la crítica y la opinión tienen que estar, lo sabemos, pero no tengo compromiso absolutamente con nadie. Quiero que el equipo gane y actuaré en consecuencia a lo que crea mejor para que el equipo vaya bien", dijo.

Por otra parte, Simeone subrayó que "Sérgio Conceição lo está haciendo muy bien en el Oporto". "Coincidimos años muy buenos en la Lazio como jugadores. Está dando un juego y una personalidad al equipo en todos los años que lleva al mando y no me espero otra cosa. I ntensidad, mucha agresividad, mucha presión en cambio rival y mucha velocidad en su juego", analizó a su próximo rival.

En este sentido, reconoció que no se esperaba que el portugués se convirtiera en entrenador. "Yo estaba seguro de que sí sería entrenador, pero de Sergio la verdad es que no me lo esperaba tanto. Siempre tuvo un fútbol muy vertical, muy dinámico, con cabeza dura, y me gusta todo lo que transmite. Es un entrenador con energía, seguridad y que viene haciendo unos años magníficos al frente de su equipo", alabó