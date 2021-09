Ceferin da marcha atrás y retira la demanda contra Real Madrid, Barça, Juventus y resto de clubes de la Superliga

Ceferin da marcha atrás contra la Superliga y ha confirmado que ha retirado los procesos contra Real Madrid, Barcelona, Juventus y el resto de los clubes que forman parte del proyecto. La UEFA no seguirá de momento con los procesos legales en curso a los clubes implicados en la Superliga, aunque su decisión de no hacerlo no afecta a su firme posición frente a esta.