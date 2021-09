Tablas en el Sevilla - Salzburgo (1-1) en uno de los partidos más raros de Nervión

Sevilla y Salzburgo no pasaron del empate (1-1). Partido loco el que se vivió desde los once metros en el Sánchez-Pijuán. Kulbakov, el colegiado del encuentro, batió el récord de más números de penaltis pitado en un encuentro en Champions ya que decretó 4 penas máximas, tres para los alemanes, de los cuales solo metió uno y otro para los sevillistas que Rakitic no falló para hacer el empate antes del descanso.