Sergio Ramos sufrió el éxtasis del Bernabéu detrás del banquillo del PSG

Sergio Ramos no podía jugar la vuelta de los octavos de final de la Champions. El defensa no se pudo recuperar a tiempo de su lesión para jugar contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, pero sí estuvo junto a sus compañeros en el vestuario y le tocó sufrir una noche de locura en el estadio blanco. Ramos se sentó detrás del banquillo, con el resto de cuerpo técnico y jugadores que no podían estar con Mauricio Pochettino a pie de campo.