Sergio Ramos intenta apurar plazos para llegar al Bernabéu: de momento no se 'borra' para jugar

Sergio Ramos de nuevo lucha contra el tiempo y las lesiones para regresar a la que fue su casa durante más de 10 temporadas. El central no tiene fecha de regreso y el PSG tampoco le mete prisa para que fuerce, pero el camero no quiere desistir en su empeño en volver a pisar el césped del Bernabéu vestido de corto.

El jugador parisino se machaca día y noche para intentar recuperarse y llegar a la cita del nueve de marzo. El de ida lo vivió desde la grada, pero ahora quiere cambiar la situación. El problema es que por mucho empeño que el ponga las lesiones no le están respetando y está viviendo un auténtico calvario desde que llegó a París.

Solo cinco partidos ha jugado y no ha podido hacerlo de forma seguida. No está previsto que juegue el encuentro de Ligue 1 ante el Saint-Étienne por lo que de llegar a jugar contra el Madrid sería muy apurado y al borde de forzar.

En el cuerpo técnico no son muy optimistas de que pueda estar apunto para la vuelta de la Champions como han apuntado desde L'Equipe, pero Sergio Ramos no va a tirar la toalla y seguirá esforzándose en la ciudad deportiva y en su casa para intentar llegar al 'partido del año'.

El choque frente al Nantes fue una oportunidad para volver a los tres juntos en un once titular. Ya volvieron a coincidir sobre el terreno de juego en los últimos minutos del duelo que ganó al Real Madrid en la Liga de Campeones. Neymar reapareció tras superar una lesión en un tobillo para jugar los últimos 18 minutos y reunir a tres hombres que estaban destinados a marcar el paso de las estadísticas atacantes en Europa.

La reaparición no dio sus frutos porque el equipo perdió y de nuevo en Francia hubo críticas hacia ese composición de tres que no acaba de encajar. De hecho, los datos hablan por sí solos. El PSG sólo ha ganado el 44% de los partidos en los que Messi, Neymar y Mbappé salen en el once