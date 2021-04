Courtois y Benzema evitan males mayores frente al Chelsea (1-1)

El Madrid no pasó del empate en casa ante el Chelsea (1-1). No faltó mordiente en la primera parte, los londinenses salieron en tromba y asediaron la portería de Courtois que sacó su mejor repertorio, pero el regate de Pulisic en el área a la defensa y al portero pondrían el primer gol del partido en el 13. Los blancos no respondían y sería de jugada ensayada con lo que el Madrid igualaba la contienda. Una genialidad de Benzema en el 28 puso el empate. Tras el paso por vestuarios, la contienda se igualó y a pesar de los intentos finales de los merengues ya no se movió el marcador. Los de Tuchel se llevan una ligera ventaja de cara a la vuelta.