El City remonta y le agua la fiesta a Neymar (1-2)

El PSG con Neymar como líder disfrutó en el primer tiempo

Tras el gol pareció que el City despertó del letargo que estaba sumido y tuvo la primera en el minuto 20 tras un remate de Bernando Silva que Keylor desvió a córner. El equipo de Guardiola se entonó y la contienda pareció no estar tan desigual, pero las ocasiones más claras había que apuntarlas al equipo parisino. Antes de marcharse al descanso, Foden la tuvo para empatar rematando solo desde el centro del área, pero de nuevo el portero tico la desvió.

El City salió peleón y se llevó el gato al agua

A Guardiola no le gustó nada el primer tiempo y apretó las tuercas a sus jugadores y la cosa cambió. Desde el comienzo del segundo tiempo fue más intenso y comenzaron a llegar con peligro. Un centro de De Bruyne que esperaba encontrar rematador no lo hizo, pero tampoco el rival lo despejó y entró en la portería de Keylor ante la mirada impasible del arquero para poner el 1-1 en el 64.

Tuvieron más hasta el final, pero ya no las materializaron. El PSG no terminó con todos los jugadores sobre el campo. Gueye hizo una dura entrada sobre Gündogan y el árbitro no dudó en sacarle la cartulina roja. El partido se volvió algo tosco en los últimos minutos. El City salió victorioso del Parque de los Príncipes y se van con una ventaja a la vuelta.