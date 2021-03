El Barça se va de la Champions ante el PSG con la cabeza alta (1-1)

El Barça no pudo alcanzar la remontada ante el PSG (1-1). Los de Koeman salieron a por todas y no les faltó actitud. Messi hizo creer en un momento, pero las opciones reales fueron pocas. El penalti de Lenglet fue un jarro de agua fría y Mbappé no dio opciones a Ter Stegen marcando en el minuto 30.