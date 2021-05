El Chelsea se proclama campeón de la Champions ante el Manchester City (0-1)

El Chelsea se proclamó campeón de la Champions tras vencer 0-1 al Manchester City. Los de Tuchel dominaron en el primer tiempo y fue ahí donde Havertz marcó al borde del descanso. Tuvo ocasiones para cerrar la final, pero no lo hizo y permitió al City irse arriba para terminar asediando el área de Mendy. No consiguió marcar y los 'blues' se llevaron el trofeo europeo siendo su segundo en la historia.