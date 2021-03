Haaland termina con la andadura del Sevilla en Europa (2-2)

Se termina el sueño europeo para el Sevilla y lo hace ante el Borussia Dortmund (2-2) . Gran culpa de ello lo tiene Haaland que en la ida y la vuelta hizo mucho daño a los hispalenses. Los de Julen venían tocados, pero eso no les impidió salir a intentar la remontada con muy buen tino hasta que el delantero noruego aplicó su ley del gol en el 35 cuando mejor estaban los sevillistas.

Los de Lopetegui no se dieron por vencidos, pero de nuevo Haaland les arrebataba las esperanzas. Marcó en el segundo intento de penalti en el 54 tras una polémica con Bono . En-Nesyri quiso meterle emoción al final marcando de penalti en el 68 y de cabeza en el añadido. El Sevilla no pasa de ronda y cae eliminado de los octavos de Champions con un marcador global de 5-4.

Se va con la cabeza alta

Ocampos lanzó el primer zapatazo desde la frontal, no habían pasado ni dos minutos, y Óscar -la gran novedad en el once- estuvo cerca de conectar una volea ganadora dentro del área. El Sevilla rondaba el gol y lo demostraban los apuros locales, que tuvieron que echar mano de Erling Haaland para achicar agua en su propio área.

Los de Lopetegui pidieron falta sobre Suso en el arranque de la jugada, pero el árbitro concedió el gol sin acudir a la pantalla. El partido se puso muy cuesta arriba, pero todavía quedaban 45 minutos para la esperanza. Ese fue el mensaje del técnico sevillista, que no dejó de aplaudir las actuaciones de sus jugadores en la primera mitad.

Haaland, en su segundo intento, no falló y celebró con saña el tanto, riéndose de su rival, el mismo gesto infantil que había tenido Bono con él en su primer disparo. Un despropósito que hundió casi todas las opciones del Sevilla, pero que no mató el juego de los de Lopetegui. Óscar buscó desde la lejanía recortar distancias, pero fue otro ex pepinero, en este caso En-Nesyri, quien marcó desde los 11 metros.