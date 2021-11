Ancelotti no se fía del Sheriff: "No pienso en rotaciones"

Carlo Ancelotti anunció que no hará rotaciones ante el Sherrif

El italiano ha vuelto a hablar sobre el gesto de Isco en el partido del Granada

El entrenador ha presumido de la gran sintonía que hay en la plantilla

El Real Madrid tiene en su mano encarrilar su pase a octavos ante el Sheriff Tiraspol. Ancelotri analizó en sala de prensa en encuentro y dejó claro que no se va a confiar como pasó en el partido de ida donde los moldavos acabaron sobreponiéndose en el Bernabéu.

"En el partido de ida no tuvimos una buena experiencia. Hay que evitar los errores que cometimos en la ida y hacer lo que estamos haciendo bien. Sin prisa. Con tranquilidad. Jugar bien 90 minutos. Nos conocemos bien. Tenemos que hacer un partido completo."

Una prueba de que el italiano no se toma este encuentro como uno más es sobre el plantel que pondrá de inicio. "Las rotaciones son importantes para tener fresca a la plantilla y para dar motivación. Hay que tener en cuenta los momentos y la dinámica. Ahora estamos en una buena y no hemos cambiado mucho. Militao y Rodrygo pueden volver mañana. Pero no pienso en rotaciones para el partido de mañana".

Ancelotti zanja el caso Isco

En el partido de Liga contra el Granada se vio un gesto feo de Isco hacia el entrenador. El técnico blanco ha sido preguntado por ello. "Isco no quiere calentar y no tengo que hablar con él porque le tengo mucho cariño y no es un gran problema. Si mi asistente le dice calienta un poco más y él dice, ya estoy caliente, es porque estaba listo para entrar y ha entrado. No hay que hacer un lío de esto", manifestó en rueda de prensa el italiano.

"No tengo que hablar con Isco. Es un profesional serio, está enfadado porque no juega y lo siento. Pero nunca me ha faltado el respeto ni yo a él, la relación que tenemos no es solamente profesional, hemos pasado mucho tiempo juntos y nos respetamos al máximo", añadió.