El Real Madrid, convencido de que la UEFA no lo expulsará de la Champions: creen que es un farol de Ceferin

La UEFA anunciaba este martes su idea de castigar a los fundadores de la Superliga apeándoles de la posibilidad de poder jugar la Champions la próxima temporada. Pese a la magnitud de la amenaza, ni Real Madrid, ni Barcelona ni tampoco Juventus están preocupados. Los tres clubes creen que se trata de un farol de Ceferin y que la medida no tendrá recorrido.

En las varias entrevistas que concedió Florentino Pérez en aquellos días frenéticos tras el anuncio de la creación de la Superliga, el presidente del Real Madrid ya dejó muy claro que no estaba nada preocupado con la posibilidad de poder quedarse fuera de la próxima Champions. Una tranquilidad que comparten Joan Laporta y también el presidente de la Juventus.

"La UEFA se ha visto obligada a anunciar una sanción, pero es un brindis al sol. La amenaza no tiene recorrido", afirman desde el Real Madrid al diario AS. Y es que los tres clubes fundadores piensan que se trata todo de un farol de Ceferin, quien en realidad sabría que no tiene ninguna posibilidad de poder echar a estos clubes de la Champions, puesto que estaría cometiendo desacato.