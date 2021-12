Casemiro: "Vinícius y Mbappé serían compatibles"

Además, explicó que "el fútbol son momentos" y que actualmente están en uno "muy bueno". " Llegarán momentos en los que no estaremos tan bien . Los partidos siempre son muy difíciles, la gente nos estudia, quiere dar lo máximo contra nosotros. La clave es el trabajo de toda la plantilla . Hay que seguir trabajando para ganar todos los partidos", advirtió.

"Es un partido de prestigio. Jugamos contra un equipo que lo está haciendo muy bien, jugando bien al fútbol. Nos jugamos la primera plaza , en nuestro estadio y ante nuestra afición. Va a ser interesante", declaró en rueda de prensa. "Hay que priorizar el día a día; la prioridad es el partido del Inter y no el del Atlético", añadió.

Además, insistió en que "la calidad y el compromiso son importantes". "Lo estamos demostrando, es la razón de la buena racha que estamos teniendo", señaló, antes de asegurar que ganar la 'Decimocuarta' no es una idea que tenga "ahora mismo en la cabeza". "Mi idea es seguir en nuestro momento. Queremos jugar el partido porque estamos en el Bernabéu, ante un equipo fuerte. Llegar al final de esta competición es muy difícil, pero es lo que queremos conseguir ", expuso.

Lo que sí reconoció el técnico italiano es que tienen armas para luchar hasta el final. "No puedo decir si el equipo es favorito o no, pero se puede competir contra todos estos equipos por la calidad y experiencia que tenemos. Te tienes que enfrentar a los mejores si quieres ganar esta competición. No sé si vamos a ganar, pero competir, sí", apuntó.