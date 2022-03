Las pruebas médicas realizadas a Toni Kroos han detectado una lesión en los isquios de la pierna izquierda. El alemán en principio está descartado para el partido de este miércoles ante el Paris Saint Germain pero tanto Ancelotti como el propio jugador no cierran totalmente la puerta . Kroos quiere forzar ante el partidazo de Champions que se vivirá en el Bernabéu.

"Valverde no está disponible y no tiene problemas para el próximo partido, creo que también Kroos porque es un problema muy pequeño que espero se arregle muy pronto", dijo Ancelotti en rueda de prensa. "Los dos han entrenado los pasados días y no creo que pierdan condición física en unos días", añadió.