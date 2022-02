Mbappé le da la alas al PSG y la puntilla al Madrid (1-0)

El Madrid no aguantó al ciclón del PSG (1-0) y toma una ligera ventaja para la vuelta. Los blancos fueron superados por el equipo local desde el inicio. Con un Mbappé estelar, Carvajal sufrió y mucho en la banda derecha. A pesar de ello supieron resistir y no encajar gol. Courtois fue parte principal de ello y Messi lo comprobó. En el minuto 60, el argentino lanzó un penalti que provocó Kylian y el belga le adivinó el disparo. Los parisinos tuvieron ocasiones para hacer al menos un tanto, pero no llegó hasta el descuento. Mbappé con un gran golpeo batió al portero blanco para hacer el único gol del partido.