Los jugadores del PSG denuncian insultos del árbitro en el encuentro ante el City: “Si digo eso, me caen 10 partidos”

Y no fue el único jugador que lo denunció tras la vuelta de las semifinales. Marco Verratti defendió las palabras de su compañero y habló claro sobre el ‘fuck you’ del árbitro a Paredes, y también al centrocampista italiano. “ Yo también lo escuché , me dijo: ‘Fuck you’. Si digo eso, me caen diez partidos ”, dijo Verrati.

Sobre el partido, Herrera lamentó no sacar pase de un buen partido. "Fuimos el mejor equipo durante 70 minutos. Atacamos, creamos problemas para un equipo que está jugando muy bien. Podemos irnos con la cabeza en alto . No debemos cambiar lo que hicimos hoy. Jugamos bien. Hicimos de todo", terminó.

Pochettino no pone de excusa la baja de Mbappé

"Eso (la baja de Mbappé) no puede ser una excusa porque somos un equipo. Por supuesto, es mala suerte que no estuviera listo para ayudar al equipo, pero eso no es una excusa y no podemos usarla porque el desempeño del equipo fue bueno", señaló Pochettino tras el partido de este martes en el Etihad Stadium.