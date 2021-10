El brasileño comentó la jugada del segundo gol: “ Yo siempre hago esta jugada en los entrenamientos y siempre sale, en los partidos a veces me cuesta un poco, pero muy contento de que me haya salido y de marcar gol”.

Vinicius agradeció también la confianza que le brindan todos los que le rodean: “Yo siempre lidie muy bien con la presión, me gusta jugar con el mejor equipo del mundo. La confianza que todos me dan me ayuda”. Unas palabras que llegan tras conocer hace unas horas en boca de Piqué que Vinicius lo tenía hecho con el Barça.