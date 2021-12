Bayern, City, United o Ajax, posibles rivales del Atlético de Madrid en octavos de la Champions

Superado el Oporto en la última jornada , el Atlético de Madrid entrará el próximo 13 de diciembre en el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones como segundo de su grupo, con el Bayern Múnich, el Manchester City, el Manchester United o el Ajax ya confirmados entre sus posibles rivales, de los que aún no se conocen dos.

Y también debe quedar solucionado el grupo G, donde puede o no haber rival para el Atlético. Si el Sevilla es primero de su cuarteto, el conjunto madrileño no podría enfrentarse a él al compartir nacionalidad, tal y como recogen las normas de la UEFA del sorteo de la Champions. Si no, entre sus posibles oponentes surgirá el Lille, el Salzburgo o el Wolfsburgo, una vez que los cuatro tienen opciones de terminar primeros.