Asensio ya sabe cuál es el camino: respondió a la suplencia de Zidane con gol

Zidane tenía confianza ciega con Asensio, pero parece ser que la paciencia también se le ha agotado al entrenador. A pesar de las continuas oportunidades, el mallorquín no ha respondid o y lo ha pagado con el banquillo en Champions en el partido que enfrentaba al Madrid a la Atalanta. A pesar de eso, el futbolista salió los pocos minutos que el entrenador le brindó y marcó el gol de la tranquilidad del equipo.

Todo parecía que iba a ser titular tras no jugar ante el Elche, pero sorprendía al no aparecer en el once inicial contra el equipo italiano. Vinicius sería el elegido para acompañar a Benzema en el ataque.