El Atleti consigue una victoria agónica ante el Milan (1-2)

El Atleti ganó al Milan (1-2). Los italianos salieron con más intensidad y obtuvieron su premio con el gol de Rafael Leao que estaba muy cómodo sobre el campo. Muy pronto los Rossoneros se quedaron con 10 por la doble amarilla a Kessié , a pesar de la superioridad no mejoraron. En el segundo tiempo, los del Cholo con uno más tuvieron más ocasiones, pero sin llegar a ser un asedio. Griezmann que salió de refresco consiguió marcar su primer gol en esta segunda etapa en el 84. En el tiempo añadido, el colegiado señaló penalti en el 93 y Luis Suárez lo transformó para darle la victoria a los colchoneros.

El equipo madrileño se marchó con una sonrisa de San Siro, el escenario donde hace cinco años perdió otra final de la Champions, pero que por momentos estuvo cerca de dejarle otro amargo recuerdo. El campeón español no estuvo brillante, pero la expulsión de Kessié a la media hora le ayudó a cogerle el pulso a un encuentro que se le había puesto cuesta arriba por una mala salida.

El Atlético, con defensa de cuatro y Correa y el uruguayo en ataque, no tuvo un retorno plácido en San Siro. Su vuelta al feudo del siete veces campeón de Europa no fue nada cómoda, en parte por cierta falta de intensidad a la hora de afrontar el duelo, lo que no perdonó un Milan hambriento de volver a ser protagonista en el Viejo Continente.