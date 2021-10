Messi, a lo panenka, sale al rescate de un PSG que no acaba de convencer ante el Leipzig (3-2)

Sudar para ganar. El Paris Saint Germain venció (3-2) al Leipzig con sufrimiento. Se adelantaron los parisinos a los nueve minutos con un gol de Mbappé pero los alemanes no bajaron los brazos y consiguieron ponerse por delante con dos zarpazos. El PSG empató con el segundo gol de Messi desde que viste la parisina y certificó la victoria con un ‘panenkazo’ del argentino.

El juego se convierte en una montaña rusa, porque el conjunto parisiense concede atrás, pero amenaza constantemente adelante. No estaba Neymar, que empieza a preocupar en la rivera del Sena porque no está aportando al equipo. Su sustituto fue un Julian Drexler que no mejoró el balance defensivo del brasileño.