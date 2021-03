Mbappé tuvo un gran gesto con Sergio Rico al dedicarle el gol tras haber fallecido su padre esta semana

Mbappé no fallaba a la cita con el gol y más contra el Barça que a pesar de llevar una ventaja los culés estaban consiguiendo meterle el miedo en el cuerpo. U n penalti de Lenglet a Icardi era una gran ocasiones para él que no iba a desaprovechar.

El delantero del PSG no fallaba desde los once metros. Lo celebraba con sus compañeros con sus característicos gestos y posteriormente se iba hacia Sergio Rico para brindarse el tanto después de los duros momentos que había pasado esta semana el guardameta español tras perder a su padre. El partido del fin de semana no estuvo en el banquillo por permiso del club por este motivo.