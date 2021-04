Marcelo, señalado de nuevo por la afición del Madrid: "Está para tener minutos en un solteros contra casados"

Zidane decidió apostar por la defensa de tres con dos carrileros, Carvajal y Marcelo. Una decisión arriesgada por el mal momento del brasileño en la presente temporada. No tardó en ser el azote de las redes sociales a pesar de que participó en el gol de Benzema que supuso en 1-1. El capitán en este partido no supo situarse en el campo y no encontraba su sitio ni en defensa ni en ataque donde también el equipo estaba desaparecido y quizás se necesitaba de esa experiencia que tiene para sorprender al rival, pero no llegó.