Cristiano Ronaldo le pega un mazazo al Villarreal (2-1)

El Villarreal perdió contra el United en Old Trafford (2-1). Los de Emery no salieron intimidados por el escenario y gozaron de las mejores ocasiones y juego durante el primer tiempo. No sería hasta el segundo cuando llegaron los goles. Primero Paco Alcázar y al poco respondió Telles con un auténtico golazo. Cristiano, que siempre aparece en las grandes citas, lo hizo en el 94 para dar la victoria a su equipo.