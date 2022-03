Se habla mucho acerca del recibimiento que le dará el estadio al jugador francés y por lo que ha podido saber Goal en la grada habrá gestos de cariño hacia Mbappé . Desde la grada de animación y desde las peñas se preparan algún detalle para el delantero, aunque no quieren excederse ya que no hay que olvidar que jugará como rival.

A pesar de que todavía no es jugador blanco, no se olvidan de todos los gestos que Mbappé ha hecho hacia el club desde aguantar todo tipo de presiones desde Qatar para que firme con el PSG hacia declarar abiertamente que en verano se quiso marchar para vestir de la camiseta del Madrid.

El delantero apunta al once titular y es clave para el equipo ya que en la ida fue el mejor no solo por el gol, si no también por todo lo que generó y la mala noche que dio a Dani Carvajal. Habrá que ver si Pochettino apuesta por el tridente de gala o deja a alguno en el banquillo.