Luka Modric habla sobre la eliminatoria de mañana en rueda de prensa

El croata sale en defensa de su ex compañero y capitán Sergio Ramos

Messi vuelve por primera vez a uno de sus 'jardines' favoritos

El Real Madrid se medirá al PSG en el partido de vuelta de octavos de Champions League en el Bernabéu. Con un gran susto durante la semana como la lesión de Kylian Mbappé en el entrenamiento del club parisino, el encuentro promete emoción. Los blancos deberán remontar el resultado desfavorable (1-0) con el que salieron del Parque de los Príncipes.

Luka Modric, dispuesto a asumir un rol de líder en el centro del campo ante las ausencias de Casemiro y Kroos (que ha entrenado con el grupo esta mañana), analizó el encuentro tanto en la rueda de prensa previa a su partido liguero contra la Real Sociedad, como en la de esta mañana previa a la eliminatoria.

Modric defiende a Sergio Ramos

A pesar de no haber entrado en la convocatoria del PSG por su lesión, Sergio Ramos viajará con la expedición parisina a la que fue su casa durante 16 temporadas. Su salida molestó a parte de la hinchada blanca y se ha especulado sobre el recibimiento que merece el excapitán. Su compañero croata ha salido en su defensa.

“Con Sergio (Ramos) hablo casi todos los días. Va a ser bonito verlo otra vez. ¿Cómo tiene que recibirlo el Bernabéu? Con todo el cariño porque Sergio es una leyenda de este club, uno de los mejores defensores de la historia, para mi, que no se ofenda nadie. No hablo como amigo, pero es el mejor defensor que ha pasado por el Real Madrid y por eso por todo lo que ha dado, por lo que ha significado, creo que el Bernabéu tiene que recibirlo con mucho cariño y estoy seguro que va a ser así. Sólo merece esto, no hay otra manera para recibir a un jugador como Sergio”, declaró.

Ausencias en el centro del campo

El Real Madrid sufre dos bajas importantes por sanción, sin el francés Ferland Mendy ni el brasileño Casemiro. Además, Kross será duda hasta el último minuto por lesión.

"La ausencia de Casemiro es una pena para nosotros por lo que significa en nuestro juego pero tenemos otros jugadores que seguro lo pueden hacer bien como Fede, Edu (Camavinga), a ver si llega Toni (Kroos). Espero que esté. Tenemos que dar más en fase defensiva para cubrir este aspecto del juego que nos da Case", apuntó.

Y dejó claro que si Kroos juega es porque estará en las mejores condiciones. "Estos partidos los queremos jugar todos, para jugarlos hay que estar al cien por cien. Es el jugador y el míster los que saben mejor si está al cien por cien o no. Si Toni juega mañana es que lo está. Ningún jugador va a querer jugar si no está. No hay excusa de estar tocado, si sales al campo sales a dar lo máximo", declaró.