El cruce de declaraciones entre Laporta y Koeman evidenció que hay diferencias entre los dos, y que cada uno sigue el camino que considera más correcto. Al presidente del Barcelona no le gustaron los tres centrales y el estilo de juego del equipo en algunos partidos y se lo hizo saber al técnico, pero el neerlandés no va a cambiar y ante el Bayern volvió a jugar con tres centrales. Y volvió a dejar a Riqui Puig sin un minuto de juego , al que Laporta siempre ha puesto de ejemplo, cuando si salieron Gavi, Baldé o Demir.

La crisis en el Barcelona es total y la relación no es buena entre la directiva y el entrenador. El equipo culé no estuvo a la altura de lo que se espera de él y no disparó a puerta en todo el partido ante el Bayern. Las sensaciones fueron muy malas y dejó patente que el futuro de Koeman esta temporada va a ser muy complicado. “Si no te gusta este entrenador, lo despides. Los jugadores saben que en el banquillo hay un cadáver deportivo”, analizó Manu Carreño en El Larguero de la Cadena SER.