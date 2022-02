En relación a la eliminatoria, el internacional francés dijo que ahora están "un poco mejor" que al comienzo. "Sí porque ganamos pero esto no está terminado. El Madrid es un gran equipo, de los mejores del mundo, y vamos a estar listos para ayudar a los compañeros y clasificarnos para la siguiente ronda. He marcado un gol importante en el último minuto ", añadió.

Sobre su futuro prefirió no pronunciarse. "¿Decidido mi futuro? No, no. Sé que juego en uno de los mejores equipos del mundo y voy a dar el cien por cien. No lo tengo decidido todavía", finalizó Mbappé.