La crítica culé pone su foco en Koeman y su planteamiento ante el Bayern: "Es para echarlo"

Pero lo que predominaba en el ambiente es que era un equipo sin ideas, que no presionaban arriba para intentar meter en apuros al Bayern y sobre todo, y lo más preocupante, es que no hubo reacción después del gol de Müller que aunque fue de rebote era una consecuencia de estar tan metidos atrás y del agobio a los que le estaban sometiendo.

En el segundo tiempo la cosa no mejoró y el entrenador no cambió a jugadores hasta que no tuvo el 0-2 en el marcador. Fue aquí cuando los jóvenes entraron a escena y se vio algo más de carácter o por lo menos de ímpetu sobre el campo, pero ya nada de esto valía porque la imagen del equipo estaba ahí y además perdían jugando como Laporta le ha pedido que no jugara.