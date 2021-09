Koeman asume la inferioridad del Barcelona ante el Bayern: "Es lo que hay en este momento"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman , explicó que "esto es lo que hay en este momento" tras perder por 0-3 ante el Bayern de Múnich en el estreno de la Liga de Campeones en el Camp Nou. El conjunto azulgrana se vio superado en todos los aspectos del juego , ante un Bayern que no necesitó ofrecer su mejor versión para llevarse los tres puntos del estadio culé.

Koeman insistió en que el momento que vive el Barça no da para mucho más de lo visto ante el conjunto alemán: "Hay diferencia en la calidad de los equipos. El Bayern es un equipo que lleva mucho tiempo con estos jugadores. En dos o tres años nuestros futbolistas jóvenes van a estar mucho mejor. Es dificilísimo aceptar la situación, pero hay que ir mejorando cosas ".

Además, se quejó de que no le gustaron "los pitos a Sergi Roberto" cuando fue sustituido y le defendió argumentado "que no es un extremo (la posición que ocupó ante el Bayern) y no un lateral derecho".