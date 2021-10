Klopp calienta el Atleti - Liverpool: "El juego del Atlético no me gusta"

"No jugamos bien en Madrid aquella vez, pero aprendimos mucho de aquellos dos partidos. El Atlético ha cambiado a algunos jugadores, pero no se ha debilitado" , dijo Klopp en rueda de prensa, recordando también que aquel partido se jugó en medio de la explosión de la covid.

"Creo que lo dije después de la vuelta, estaba enfadado, decepcionado sobre muchas cosas y nos teníamos que centrar en el fútbol en extrañas circunstancias. Son muy buenos y se defendieron con todo. No podría respetar más lo que hacen. ¿Me gusta? No mucho, pero es cosa mía. Me gusta un estilo de juego diferente. Pero ellos han tenido mucho éxito así", dijo.