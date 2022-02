Javier Clemente se rinde a Bale: "Es buen jugador, pero es mejor en la banda que en el medio"

El Real Madrid tiene uno de los partidos de la temporada y se presenta con dudas en la delantera. Gareth Bale jugó unos minutos ante el Villarreal y podría tener opciones también ante el PSG. Javier Clemente no ha dudado en alabar las buenas condiciones del galés.

Para él sus cualidades y su velocidad son más aptas para jugar en la banda y no como sustituto de Benzema en caso de que no jugara. "Bale es buen jugador donde juegue, pero es mejor en la banda que en el medio", apunta el ex seleccionador nacional.