Era el partido para Hazard, reapareció ante el Betis tras su lesión de casi dos meses, tuvo minutos en la ida contra el Chelsea, jugó de titular ante Osasuna y su regreso a Stamford Bridge era su noche. Partía de titular como en el último partido de Liga , pero esta vez con el gusanillo de deslumbrar ante su ex equipo.

Como viene pasando en los últimos encuentros, esto no sucedió. Desaparecido en combate el belga a lo largo de todo el partido. El Madrid cayó eliminado, pero para Eden no era un motivo para estar triste ya que tras el pitido final se pudo a departir con sus ex compañeros entre risas.