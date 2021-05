Zidane confía en recuperar al mejor Hazard

La actuación de Hazard sobre el terreno de juego volvió a no estar a la altura, y pese a la confianza de Zidane no respondió a los minutos que le dio el francés. El belga no creó peligro en ataque y no fue sustituido hasta que el Madrid ya había dicho adiós a la eliminatoria. La afición del Madrid estalló en redes sociales con las risas de Hazard y pidió su venta este mismo verano.