Griezmann se reconcilia con la afición: "Lo único que quiero es darle alegrías"

El Atleti pasó de tener una noche catastrófica en el minuto 84 ante el Milan a ser épica. El equipo del Cholo iba perdiendo cuando en el 84 Griezmann marcó el empate siendo así este el primer tanto de la segunda etapa como rojiblanco. Este es el primer paso del francés para reconciliarse con su afición, la cual no estaba muy contenta con el rendimiento desde que fichó por el club. Él mismo aseguró tras el partido que era porque no se "encontraba".

"También hay una parte de razón (a las críticas), porque no estaba cómodo, no me encontraba y al final, por trabajo, por confianza de los compañeros, del entrenador que me sigue poniendo, sólo puedo mejorar. Me esperan mis compañeros, el club, los aficionados... Y estoy aquí para eso e intento llegar a mi mejor nivel lo más rápido posible", expreso a 'Movistar'.