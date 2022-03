Estos no habían señalado falta de Karim Benzema sobre el italiano Gianluigi Donnarumma en el 1-1 del Real Madrid, el inicio de la remontada del conjunto blanco que eliminó al PSG en los octavos de la Liga de Campeones. Pochettino también se pronunció sobre esta acción: “Es una sensación de mucha injusticia. Hubo falta clara de Benzema sobre Donnaurma. A partir de ahí el estado emocional de todos ha cambiado y no lo hemos gestionado bien. Estuvimos demasiado expuestos ante el Real Madrid. Tres cuartos de eliminatoria a favor, fuimos mejor equipo, pero nos vamos con un tremendo golpe por no poder pasar la eliminatoria”.