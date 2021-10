El tremendo enfado de Klopp con Simeone tras negarle el saludo: "Quería saludarlo, pero se fue corriendo"

La cara del alemán era un poema y en sala de prensa lo explicó. "Quería saludarlo, pero se fue corriendo". Esto es una práctica que no hizo el Cholo de forma excepcional, pierda o gane su reacción al terminar el partido es la misma y al parecer el rival no lo entendió.

Diego Simeone también habló de este hecho: "Cuando termina el partido siempre pensé lo mismo. Si a vos te toca ganar y a ti perder, otro te saluda con forceps, igual al revés. Y saludar con forceps no me gusta", explicó ante los medios.

A pesar de haber ganado, el entrenador del Liverpool no gozaba del mejor humor. Ricardo Sierra también pagó el mal humor del germano al hacerle una pregunta. "La última. Le hemos visto al final del partido bastante enfadado. ¿Cuál es el motivo? Debería estar contento por el resultado". "¿Por qué estaba enfadado?" , contestó el alemán, a lo que el periodista volvió a responderle con otra pregunta: "No sé. ¿Quizás porque querías darle la mano al rival?".

"Vamos... No soy tan idiota como para que me haga esa pregunta. No estaba enfadado en absoluto. Revisa las imágenes. Si quieres hacer una noticia sobre eso, adelante. Yo quiero darle la mano y Simeone no quiere. Entiendo que se fuera al vestuario corriendo porque tiene emociones. Yo tengo emociones. Y tú no eres una buena persona porque quieres hacer una historia sobre eso. Dices que estaba enfadado. ¿Cuándo? Ahora estoy enfadado con tu pregunta, venga...".