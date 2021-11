Es la hora de Hazard: "Tiene que hacer como Mariano"

Desde que se recuperó de su última lesión muscular no ha vuelto a comenzar un partido y su protagonismo se ha rebajado. "Está entrenando bien, pero en este momento muchos jugadores que no juegan tienen que tener fe de que va a llegar su momento", comentó Ancelotti en rueda de prensa. "Quién pensaba que le llegaría a Mariano, sin un minuto en la temporada, y le llegó, lo disfrutó y jugó muy bien mostrando profesionalidad. Es lo que tiene que hacer Hazard y los que no están jugando en este momento", subrayó Carlo Ancelotti en la previa.