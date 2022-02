Cristiano Ronaldo sigue con su gafe en el Metropolitano: desaparecido y cuatro visitas sin marcar

Era el villano, el enemigo más temido del Atlético de Madrid. Pero el Metropolitano volvió a domar a Cristiano Ronaldo, incapaz de marcar en el nuevo estadio rojiblanco, pero no al Manchester United, que se llevó un valioso empate (1-1) remontando el gol de Joao Félix con otro de Anthony Elanga.

"Es uno de los mejores de la historia", dijo sobre él Stefan Savic en la previa. "Hemos jugado contra él y no hemos tenido ningún miedo", añadió el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo.

No sería miedo, pero sí rechazo lo que le expresó la grada del Wanda desde el inicio, con una sonora pitada cuando fue anunciado en las alineaciones oficiales de la UEFA, en el arranque de un partido que inició como referencia, con Marcus Rashford y Jadon Sancho muy abiertos a los costados.

Vigilado a ratos por Stefan Savic, otros por Josema Giménez, no habían pasado ni 10 minutos cuando Cristiano tuvo que ver de lejos cómo su compatriota Joao Félix volaba para rematar de cabeza un servicio de Renan Lodi y hacer el 1-0. Cabizbajo, fue a colocar el balón para el saque de centro, jaleando a los suyos con los brazos en jarra mientras esperaba a que los rojiblancos regresaran de celebrar.

Mientras penaba por recibir un balón -tardó 10 minutos en tener su primer contacto con el esférico en juego-, la grada no ahorraba cánticos despectivos en su contra. "Vikingos no, vikingos no... Ese portugués...", en cada acción en la que era protagonista.