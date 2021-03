Cristiano Ronaldo acumula otro fracaso en Champions tras salir del Madrid: “No tiene excusas”

Y no es que las críticas lleguen ‘solo’ por su error en la barrera , también por la cantidad de goles que marca con los italianos . El delantero lleva en tres temporadas con la Juventus 14 tantos, uno menos de los que marcó en su último año con el Real Madrid en la Champions. Las estadísticas dejan en evidencia que el portugués no anota lo mismo fuera del equipo blanco.

Las críticas no han tardado en llegar tras la eliminación de la Juventus. “Cristiano Ronaldo saltando y girando en la barrera. Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error imperdonable que no tiene excusas”, dijo Fabio Capello tras el KO de la Jvuentus en la Champions.