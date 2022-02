Cristiano Ronaldo desafía a su víctima favorita en su momento más bajo: el Atleti, en busca del rumbo perdido

Cristiano Ronaldo regresa a Madrid y lo hace para disputar un partido contra una de sus víctimas favoritas: el Atlético de Madrid. Para los rojiblancos puede ser un alivio qu e el portugués no llegue en su mejor momento , aunque no hay nada que le motive más que la Champions y este tipo de partidos.

Es el torneo que más desvelos, pero también más ambición, provoca en el conjunto rojiblanco, que evidencia su peor momento de toda la década del técnico al frente del equipo, porque su defensa no se parece en nada a la que fue, porque su juego no trasmite más que inquietudes, porque se mueve en la indefinición sobre qué quiere y cómo se plantea lograrlo y porque casi nadie está a la altura de las expectativas del pasado verano.

Mientras Simeone idea recuperar la estructura de cinco atrás desde el principio (volvió a utilizarla el pasado sábado ante el Osasuna en cuanto el partido avanzó unos minutos), sufre las bajas de Matheus Cunha, Daniel Wass y Yannick Carrasco, tiene las serias dudas de Thomas Lemar y Benjamin Lecomte (aislados en sus domicilios por ser contacto estrecho de un positivo de Covid-19, aunque ninguno de los dos jugará en el caso de estar listos) y aguarda si Koke Resurrección y José María Giménez están en condiciones para formar desde la alineación titular, surgen varias certezas en el once para el duelo de este miércoles.

En el medio, Simeone espera a Koke. Si está listo, jugará. Es indiscutible en el esquema. Entre él -una vez que no se entrenó este lunes- y Geoffrey Kondogbia se debate una de las plazas en el triángulo del medio campo, en el que previsiblemente se mantendrán tanto Héctor Herrera como Marcos Llorente, liberado para demostrar sus mejores cualidades de medio campo hacia adelante por la renovada elección en el lateral derecho por Sime Vrsaljko.

El equipo de Ralf Rangnick es un flan en defensa, con Harry Maguire siempre en las fotos y Raphael Varane que aún añora el nivel que le hizo levantar cuatro Copas de Europa cuando vestía de blanco. En el seno del vestuario de los de Old Trafford hay dudas sobre los métodos de Rangnick, que no ha supuesto el cambio de rumbo necesario tras la marcha de Ole Gunnar Solskjaer, pero la falta de consistencia puede no ser un problema en una competición en la que el United ha dejado noches memorables en los últimos años. La mejor de todas ellas, la eliminación del PSG en 2018.