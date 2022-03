Fuera del campo también hay otro duelo, el de directivas. En la ida según han apuntado la prensa francesa hubo tensión y Florentino llegó tarde y eso no sentó bien a la comitiva del PSG. Además, se apunta que se habló de la Superliga , los blancos a favor de ella y los parisinos completamente en contra.

En Madrid ni hubo retrasos y los dos bandos llegaron puntuales a la cita. Pero la tensión ya está instaurada en el ambiente y uno de los motivos es Kylian Mbappé. En el PSG no están contento con el comportamiento del conjunto blanco con su jugador por lo que no quieren que este tema se toque durante el encuentro.

El Real Madrid no cuenta con su titular en el lateral izquierdo, por la sanción de Ferland Mendy, y está por descifrarse la decisión de Carlo Ancelotti. Sería un riesgo apostar por Marcelo, con más virtudes ofensivas que defensivas y el peligro a sus espaldas si el PSG juega al contragolpe cediendo el dominio del balón a su rival. Nacho sería el elegido y la intensidad en su marcaje al hombre estaría asegurada. Saltarán chispas entre laterales madridistas y extremos rivales, advertidos del peligro si dejan metros para correr a dos expertos en aprovechar espacios. Buena parte del resultado dependerá del éxito o el fracaso de estos dos duelos.

El recuerdo de Leo Messi en el Bernabéu, sus antiguas exhibiciones con la camiseta del Barcelona, no sobrevolarán sobre la cabeza de David Alaba. No las vivió y no las tendrá presentes en su marcaje a un futbolista que ha ido rebajando su rendimiento para convertirse en humano.