Benzema será titular ante el PSG con un plan conservador: jugará entre 45 y 60 minutos

Karim Benzema será titular ante el PSG en la ida de los octavos de la Champions . Según ha podido saber Deportes Cuatro, el delantero francés será de la partida aunque no jugará la totalidad del encuentro. Ancelotti ha dado el visto bueno pero apostará por un plan conservador para reducir los riesgos al mínimo.

Tras completar el entrenamiento previo al partido y transmitir buenas sensaciones tanto al cuerpo técnico como al servicio médico, Karim Benzema está listo para jugar ante el PSG. Ancelotti lo pondrá como titular pero no jugará todo el partido. Se estima que su participación durará entre 45 y 60 minutos , en función de las sensaciones que vaya transmitiendo el jugador.

El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, aseguró que se siente "mucho mejor" de los problemas físicos que le tienen sin jugar desde finales de enero y que aunque no va a "tomar riesgos" de cara al partido de este martes ante el PSG en la Liga de Campeones, él "siempre" va a "forzar y a pensar" por su equipo.

"Llevo muchas horas de trabajo, me siento mucho mejor. Ahora tenemos un entrenamiento para ver cómo me siento y si puedo jugar el partido, pero está claro que me siento bien y ahora tengo que tener más sensaciones en el campo", señaló Benzema este lunes en rueda de prensa.