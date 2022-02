Benzema, sobre su presencia ante el PSG: "Yo siempre voy a forzar por mi equipo"

Karim aseguró al principio que dependía del último entrenamiento, pero está dispuesto a todo para poder ayudar al equipo. "Yo siempre voy a forzar por mi equipo . Si no, me quedo en Madrid. Si tengo que forzar, forzaré. Pero no es para lesionarse más, eso sería malo para el equipo. A ver las sensaciones".

Eso sí, el jugador blanco no quiere el papel de favorito. "No hay, en el fútbol de hoy no hay. Se puede ganar, se puede llegar a la final, pero son 90 minutos y el que tiene más ganas puede ganar. Si miramos jugador a jugador, estamos todos iguales. No hay favoritos en el fútbol ahora".