Joan Laporta llegó prometiendo un proyecto deportivo a la altura del Barcelona y la realidad ha sido que M essi y Griezmann ya no están en el club , y en el banquillo sigue un entrenador al que no quería cuando llegó a la presidencia. La crisis culé ha hecho que las decisiones se hayan tomado pensando en la situación financiera y los resultados sobre el terreno de juego se resienten .

La relación entre Laporta y Koeman no es la mejor y los cruces de declaraciones en público lo han evidenciado. El técnico sigue fijo en su idea en el banquillo y ante el Bayern volvió a jugar con tres centrales, algo que el presidente culé ya señaló que no era el estilo Barça, y no dio ni un minuto a Riqui Puig y sí a otros canteranos... ¿Aguantarán juntos toda la temporada?