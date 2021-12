La promesa de Xavi Hernández a Joan Laporta: “En un año competiremos con el Bayern”

El Barcelona ya no está en la Champions . El equipo azulgrana quedó fuera en la fase de grupos, por primera vez en 20 años, tras perder por 3-0 ante el Bayern y consumó su fracaso en la máxima competición continental. Xavi Hernández mostró su cabreo tras el encuentro y en rueda de prensa señaló que es la nueva realidad culé, pero mantuvo una importante conversación con Joan Laporta en el avión de vuelta de Múnich .

El entrenador azulgrana anunció el inicio de una nueva era en el Barcelona, y lo hará en la Europa League. "Hoy empieza una nueva etapa, empieza de cero y a trabajar para devolver al Barça donde merece, que es luchar por la 'Champions' y no por la Europa League. El Barça no se merece estar aquí, hay muchas circunstancias que han hecho estar así, pero me jode porque estoy al cargo ahora", dijo el técnico de Terrasa.