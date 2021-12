El Atlético obra el 'milagro' en Oporto: sufrimiento y goleada para seguir vivo en la Champions (1-3)

Había que ganar y esperar y se ganó y se cumplieron los pronósticos. El Atlético de Madrid sigue vivo en la Champions tras vencer (1-3) al Oporto en Do Dragao con un gol en el minuto 56 de Griezmann. En un partido donde no valían ‘florituras’, los rojiblancos hicieron los deberes y el Liverpool hizo lo mismo ante el AC Milan. Correa cerró los nervios con un gol en el último minuto y De Paul se unió a la fiesta. Oliveira, de penalti, maquilló el resultado. Los de Simeone sufrieron en Portugal pero demostraron ‘coraje y corazón’ para seguir adelante en Europa

No falló el equipo de Diego Simeone, entre la crítica, entre las dudas, entre la incertidumbre, entre la desconfianza de sus últimos encuentros, dentro de la pesadilla que últimamente es la Liga de Campeones para el conjunto rojiblanco, que se despertó de ella de golpe, para demostrar su carácter, para reencontrar la contundencia en las dos áreas, el argumento más irrebatible sea cual sea el escenario y el adversario, y para sobrevivir en una competición en la que surcó el precipicio muchas veces, varias este mismo martes.

No disponía Diego Simeone ni de Savic ni de Giménez ni de Felipe ni de Trippier, tres de sus cuatro centrales y el lateral derecho titular. Y a los 13 minutos perdió a su mejor goleador, a su futbolista de más jerarquía, al mejor de todos cuando delante está la portería contraria: Luis Suárez. Lesionado, desolado, incluso con alguna lágrima cuando tomó asiento en el banquillo, entre la frustración de apearse de un encuentro tan definitivo. Un severo contratiempo para el Atlético, otro más del que sobreponerse en una situación al límite. A doble o nada.

El reemplazo fue Matheus Cunha. No Joao Félix, que no disputó ningún minuto. Un indicativo hoy por hoy de cuál es el momento del atacante portugués en este Atlético, más allá de que el brasileño sea quizá el cambio natural del '9' charrúa. También entraron Correa y Lodi. Él no.