La esposa de Fernando Ricksen, enfermo de ELA, explota contra Ronaldo: "Le dio su camiseta sudorosa y se fue"

Fernando Ricksen ha vivido este 28 de junio su última aparición pública . El exfutbolista holandés del Glasgow Rangers , que lleva seis años postrado en una silla de rueda al ser diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), vivió una noche cargada de emociones en dónde tuvo la despedida de sus aficionados y protagonizó una cena junto a sus ex compañeros.

El holandés se encuentra actualmente siendo atendido en el St. Andrew's Hospice en Escocia , en dónde pasará el resto de su vida. Coincidiendo con la noche más especial del ex futbolista, Veronika Ricksen ha sorprendido a todo el mundo con unas duras declaraciones en la web de Russian Match TV en dónde critica la poca ayuda de Ronaldo .

El futbolista de la Juventus, que se reunió con Ricksen en Madrid en el año 2016, tan solo le regaló una camiseta a su hija que ha terminado por hacer explotar a la esposa del holandés. "Una vez nos reunimos con Cristiano Ronaldo, ¿y qué? No puedo decir que no me haya emocionado mucho con la reunión. Bella (la hija de Ricksen) quería ver a un hombre al que ella, junto con su padre, veía jugar al fútbol en la televisión. Le dio su camiseta sudorosa a nuestra hija. Se la quitó justo después del juego, se la dio y se fue", agregó Veronika.