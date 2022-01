Por mucho que nieguen la evidencia, los datos están ahí y no mienten. La Unión Europea ha hecho un estudio acerca del la influencia de la mujer en el deporte, de su presencia en el mismo, de los puestos de relevancia que ocupan, etc. Son pocos los países europeos en lo que se cumplen esa ansiada igualdad y lo que demuestra que queda mucho camino por recorrer.

En el caso de los c omités olímpicos nacionales , Países Bajos es el país con mayor proporción de mujeres en el máximo órgano de toma de decisiones, con un 71,4%, seguido de Noruega, Suecia y Finlandia por encima del 50%. En otros como Montenegro, Hungría, Chipre y Polonia apenas alcanza el 10%.

Las mujeres que dijeron que no habían seguido eventos deportivos en los últimos doce meses superaron a los hombres en todos los países europeos en la Encuesta de Educación de Adultos (AES) de Eurostat de 2011 (en el caso de España de 2007, al ser el último dato disponible).

Turquía, Rumanía, Bulgaria y Grecia fueron los países que alcanzaron los mayores porcentajes de mujeres que no siguieron eventos deportivos en directo, mientras que Alemania, Finlandia, Luxemburgo y España son los países donde más mujeres dicen haberlo hecho al menos más de seis veces. Pese a ello, siguieron siendo inferiores a los de los hombres en este apartado en todos los países europeos encuestados.

La misma situación se refleja en otro sondeo de las estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC, por sus siglas en inglés) correspondiente a 2015. En ella, el porcentaje de mujeres que aseguran que no participaron en eventos deportivos los últimos doce meses superó al de hombres en toda Europa. Los mayores porcentajes fueron en Macedonia del Norte, Bulgaria y Rumanía.

En España, un 82,2% de mujeres no participaron en eventos deportivos durante el período citado (frente al 66,4% de hombres); un 17,8% lo hicieron al menos una vez (33,6% en hombres); el 7,7% de una a tres veces (14,9% en hombres); y el 10,1% en cuatro ocasiones o más (frente al 18,7% de hombres).

La misma encuesta de 2015 les consultó las razones por las que no participaron en actividades deportivas y recogió respuestas relacionadas con motivos económicos, desinterés, falta de accesibilidad y otros motivos.

Por otro lado, el desinterés fue el mayor motivo de las mujeres en casi todos los países europeos encuestados. Incluso en aquellos con mayor participación de la mujer en el deporte fue mayor el peso del desinterés entre quienes no lo hicieron, como en Suecia (70,3%), Países Bajos (69%) e Islandia (74%). En España fue la causa en la mitad de las mujeres (50%) frente al 32,7% de los hombres. Sin embargo, fueron más que las que aludieron al factor económico (23,9%).

La accesibilidad, según Eurostat, debe entenderse más allá de la distancia física, aunque también puede ser determinante. Si, por ejemplo, un lugar fuera fácilmente alcanzable en transporte público pese a estar lejos del hogar, debería considerarse accesible. Pero esta situación no está al alcance de todo el mundo y tuvo más peso entre países donde hubo más mujeres que no participaron en eventos deportivos como Rumanía (18,2%), pero también en otros como Finlandia (9,2%) o Suecia (7,1%) que, pese a tener más mujeres en actividades deportivas, las que no lo hicieron aludieron más a la falta de accesibilidad.